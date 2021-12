Riva del Garda accelera la transizione digitale inaugurando la “Stanza del Sindaco”

Il Comune di Riva del Garda è molto attento alle attività legate alla digitalizzazione dell’Ente per agevolare i cittadini ad avere un rapporto migliore e più comodo con i servizi comunali: con questo scopo l’Amministrazione ha reso disponibili alcune iniziative che permettono alla popolazione residente di interagire con gli uffici comunali da remoto, inoltrare richieste e ottenere informazioni.

La prima iniziativa è l’apertura della Stanza del Sindaco di Riva del Garda: si tratta di un canale Telegram, il celebre programma di messaggistica istantanea per smartphone e pc desktop, creato dall’Amministrazione e gestito da un bot automatizzato per informare i cittadini su una serie di iniziative e notizie raggruppate per categorie. È possibile collegarsi in tre modi diversi: attraverso un QR code, disponibile su una locandina in tutte le sedi comunali, biblioteca e museo e luoghi pubblici oppure al link https://t.me/StanzaDelSindacoRivaDelGardaBot e ricercando all’interno di Telegram la chatbot «Stanza del Sindaco Riva del Garda».

Tra gli altri servizi avviati vi è la possibilità di prenotare da remoto l’agenda appuntamenti dell’Assessore a qualità urbana, sicurezza, viabilità e patrimonio: per effettuare la prenotazione è necessaria l’identificazione tramite identità digitale come per esempio lo SPID.

Inoltre, è stata creata la possibilità di prenotare online, ad uso delle associazioni, gli spazi comunali della sala conferenze in Rocca, dell’auditorium Scipio Sighele e dell’auditorium del Conservatorio: anche in questo caso è necessario identificarsi tramite identità digitale. Infine, è stata rivista l’interfaccia di SensorRiva, la piattaforma di segnalazione ad uso dei cittadini frutto dell’evoluzione di Sensor Civico per inoltrare all’Amministrazione una serie di suggerimenti, segnalazioni e reclami pertinenti con il territorio comunale. Il Sindaco Cristina Santi ha ringraziato il Consorzio dei Comuni, l’ufficio informativo comunale e tutte le persone che hanno collaborato all’attivazione dei nuovi servizi avvenuta in tempi molto ristretti, come richiesto dalla Giunta.