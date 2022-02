Roma, abbattute le rette dei nidi comunali e fondi per il “verde scolastico”

Il Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, e l’Assessore alla Scuola, Claudia Pratelli, hanno fatto visita al nido “il Trenino” nel VII Municipio e presentato le misure approvate con il bilancio destinate alla scuola. L’abbattimento delle rette dei nidi comunali, con un risparmio diffuso che riguarda tutte le fasce di reddito e la totale gratuità per le famiglie con reddito sotto i 5 mila euro ISEE, rappresenta il provvedimento più significativo.

Questo intervento, sommato al bonus Nidi statale, in merito al quale è in corso una collaborazione dell’amministrazione con l’Inps per facilitarne la fruizione, può produrre ulteriore risparmio per le famiglie con la gratuità totale per quelle con un ISEE fino a 25.000 euro. Accanto a questo, il bilancio approvato dalla Giunta Gualtieri prevede risorse per la sperimentazione del prolungamento degli orari di apertura dei nidi che interesserà fino a 60 strutture distribuite in tutto il territorio comunale.

18 milioni di euro come risorse aggiuntive destinate ai Municipi sono state impegnate per i nidi e le scuole dell’infanzia comunali, in larga parte orientate alle aree verdi delle scuole. Giardini riqualificati, tesi a favorire la didattica outdoor e le restanti risorse sono destinate all’acquisto dei dispositivi di protezione, alla manutenzione ordinaria degli edifici e all’acquisto di materiali didattici; il criterio di attribuzione è legato al numero di strutture educative e scolastiche presenti nel territorio municipale. In campo anche un significativo investimento sul contrasto alla povertà educativa e su progetti per le ‘scuole aperte’, con la prospettiva di una scuola in rapporto aperto e reciproco con il territorio.

“I nidi sono importantissimi per i bambini, perché aiutano ad affrontare le sfide successive e sono fondamentali nella riduzione delle disuguaglianze di partenza. Fra le priorità che ci siamo prefissati – ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri – c’è quella della riduzione delle rette degli asili arrivando alla gratuità per le fasce di reddito sotto i 25mila euro. Siamo orgogliosi di questo risultato e nel Bilancio abbiamo deciso di dedicare una parte importante dei fondi destinati ai municipi per la valorizzazione e la riqualificazione degli spazi esterni e la sperimentazione delle aperture posticipate delle strutture, per consentire una migliore qualità della vita delle famiglie nella gestione del tempo.”