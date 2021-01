Roma, al via il nuovo bando per la gestione del servizio di trasporto scolastico comunale

Il nuovo bando voluto dall’Amministrazione capitolina punta al rispetto ambientale e all’accessibilità inclusiva, i mezzi impiegati dovranno essere almeno Euro 6.2, inoltre saranno istituiti punteggi premianti per gli operatori economici che impiegheranno mezzi dotati di motore ibrido a energia elettrica o completamente elettrico. Per promuovere un’accessibilità inclusiva, il bando introduce la possibilità per gli studenti con disabilità di scegliere tra il trasporto specifico dedicato e quello non specifico aperto a tutti gli alunni delle scuole, con incremento graduale della quota di accessibilità universale sulla flotta dedicata al servizio. Ciò costituisce un elemento di novità rispetto ai precedenti bandi, che erano invece strutturati in base a un servizio di trasporto ordinario a cui si affiancava quello specifico riservato per alunni con disabilità. L’appalto sarà effettivo dal 15 settembre 2021 per la durata di 8 anni scolastici.

“Questa Amministrazione è da sempre attenta ai bisogni dei giovani studenti, così come ai temi della disabilità e della mobilità sostenibile. Con questo bando aggiungiamo un ulteriore tassello a questo percorso, vogliamo dare un segnale chiaro e fare un’azione concreta, aderente ai valori di salvaguardia dell’ambiente, inclusione e accessibilità, che si imparano anche e soprattutto a scuola”, afferma la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Oltre al servizio per i percorsi da casa a scuola e viceversa, saranno ampliate le possibilità in carico al trasporto scolastico capitolino per consentire agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di partecipare ad attività didattiche, educative, culturali e progettuali complementari alle attività scolastiche, in base alle esigenze dei singoli istituti. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato il 1 febbraio 2021 entro le ore 10.30. Il bando, identificato con ID 622, è disponibile sulla piattaforma web Tutto Gare di Roma Capitale.

Fonte: Comune di Roma