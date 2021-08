Roma, al via l’Unità di Ascolto della Polizia Locale sul territorio

È partita da un paio di settimane l’azione di prossimità sul territorio della Polizia Locale di Roma Capitale: pattuglie che, secondo una programmazione settimanale e a rotazione nei vari quartieri di ciascun Municipio, svolgono un’opera di “sportello di ascolto”. Ad oggi sono stati realizzati più di 200 contatti con i rappresentanti delle associazioni e 59 punti di ascolto sul territorio e sono state recepite 167 segnalazioni di cui alcune risolte nell’immediatezza.

“Con questo nuovo servizio garantiamo maggiore sicurezza per i nostri quartieri e offriamo alle persone un momento di ascolto e dialogo con gli agenti della Polizia Locale. Riportare le istituzioni sul territorio e fare sentire la vicinanza, penso sia un’occasione utile anche per raccogliere segnalazioni e intervenire in modo puntuale sulle criticità presenti ed è importante che i cittadini possano vedere i nostri agenti come dei veri e propri punti di riferimento a cui affidarsi e rivolgersi, instaurando un rapporto di dialogo e ascolto”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

A partire dal mese di giugno i gruppi territoriali della Polizia Locale di Roma Capitale hanno provveduto a individuare il personale da dedicare al progetto, sono stati così costituiti dei gruppi di lavoro, all’interno di ogni singola Unità Organizzativa, che hanno iniziato a svolgere l’attività di ascolto sul territorio. Le problematiche riscontrate con maggior frequenza in questo primo periodo riguardano per esempio la microcriminalità, la viabilità con particolare riferimento alle soste irregolari, la mala movida notturna in particolare nei Municipi I, II e V.

Questa fase rappresenta il fulcro del progetto del “Settore Prossimità” che ha preso l’avvio da alcune settimane a partire da una vasta attività di censimento di tutte le forme di cittadinanza attiva, dai singoli utenti ai comitati di quartiere. Un modello operativo che vuole efficientare l’interfaccia tra agenti e cittadini, migliorando la vivibilità urbana e la gestione degli interventi nei vari campi di azione, quali la sicurezza stradale, la viabilità, il decoro, con il fine ultimo di tutelare i cittadini.