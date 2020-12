Roma Capitale entra nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, esprime soddisfazione per il subentro, da questa mattina, del comune di Roma nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, sottolineando che si tratta di “un importante risultato verso la confluenza di tutti i comuni italiani nella banca dati anagrafica nazionale istituita nel 2012 presso il Viminale”.

“L’ANPR – aggiunge la titolare del Viminale – rappresenta un rilevante progetto d’innovazione che, attraverso l’integrazione dei sistemi informativi pubblici e la semplificazione dei processi amministrativi, favorirà il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ed il miglioramento dei servizi offerti. In particolare, la banca dati nazionale, consente di superare la frammentazione delle anagrafi comunali e dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero, con evidenti vantaggi per i cittadini, che possono chiedere i propri certificati anagrafici presso tutti i Comuni subentrati in ANPR, e non solo presso il comune di residenza. L’obiettivo è che al più presto tutti gli enti locali vi confluiscano”.

Con il subentro del comune capitolino nell’ANPR sono state registrate le informazioni anagrafiche di 2.823.283 residenti, alle quali si aggiungono i dati relativi a 340.959 cittadini residenti all’estero. Il complesso momento di transizione – che ha preceduto la confluenza nella banca dati nazionale – è stato seguito dal Ministero dell’Interno, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, da Sogei S.p.A, infrastruttura strategica del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che gestisce l’ANPR, e dal Poligrafico dello Stato, per gli aspetti legati all’interoperabilità della piattaforma con il circuito di emissione della Carta d’identità elettronica.

I comuni che, fino ad oggi, hanno trasmesso ad ANPR i dati registrati nelle proprie anagrafi sono 7020, per una popolazione complessiva di oltre 54 milioni di abitanti (che equivalgono a più del 90% della popolazione), a cui si aggiungono 4.959.416 cittadini residenti all’estero.

Nei prossimi mesi, ulteriori 424 comuni (con oltre 3 milioni di persone) hanno programmato il subentro in ANPR. così che, al completamento dell’importante progetto nazionale, mancano soltanto 459 enti locali che saranno oggetto di una mirata attività di supporto e di sensibilizzazione da parte delle strutture del Ministero dell’Interno. A tal riguardo, si affianca l’iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione pubblica di prorogare al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per la presentazione – da parte dei Comuni – delle richieste di contributo per le attività di subentro in ANPR.

Con il completamento delle attività di subentro da parte dei comuni, l’ANPR consentirà alle PA l’accesso ai dati anagrafici per lo svolgimento delle attività istituzionali. Inoltre nei prossimi mesi sarà disponibile un servizio che consentirà alle persone registrate nella banca dati di acquisire le certificazioni anagrafiche on line scaricandole dal portale ANPR (www.anpr.interno.it), al quale si potrà accedere con la Carta d’identità elettronica (CIE), con Sistema Pubblico per l’Identità Digitale (SPID) o con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Fonte: Ministero dell’Interno