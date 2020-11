Roma Capitale, in programma 26 nuovi centri di raccolta dei rifiuti

L’annosa questione dei rifiuti che assilla la Città Eterna da troppo tempo, forse, è avviata a parziale risoluzione. E’ partito, infatti, il percorso che assicurerà a Roma Capitale 26 nuovi centri di raccolta dei rifiuti urbani, collocati in tutto il territorio cittadino. E’ quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta capitolina. Nel complesso si arriverà a dotare la città di 40 centri a servizio dei cittadini romani. “Si tratta di un intervento che porterà benefici ai cittadini: realizzeremo centri di raccolta nei quartieri della città che oggi ne sono maggiormente sprovvisti, puntando così sull’uniformità dei servizi”, spiega il Sindaco Virginia Raggi.

“Si tratta di infrastrutture fondamentali per la crescita della raccolta differenziata, strategiche nella programmazione e nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Aumentiamo la qualità e il livello di servizio all’utenza prevedendo un centro di raccolta ogni 70.000 abitanti”, aggiunge l’Assessore ai Rifiuti, Katia Ziantoni. Ama è già a lavoro per avviare le progettazioni esecutive di alcuni centri di raccolta, dando priorità ai Municipi che, allo stato attuale, non presentano sul proprio territorio alcuna struttura operativa.

Fonte: Roma Capitale