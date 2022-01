Roma Capitale, nasce il Forum dei beni confiscati alle mafie

”Oggi siamo molto contenti di annunciare la convocazione del Forum dei beni confiscati alle mafie dopo l’importante delibera che ha portato all’istituzione dell’organismo, previsto e atteso da tempo. Era stato un nostro impegno in campagna elettorale, su sollecitazione di tante associazioni. Un impegno doveroso e ringrazio assemblea capitolina che ci ha permesso in tempi rapidi di approvare il regolamento e consentire anche operativamente l’avvio dei lavori del Forum”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla conferenza stampa sul ‘Forum sui Beni Confiscati alle mafie’ in Campidoglio.

”Il Forum è molto importante perché la confisca dei beni alle mafie e l’utilizzo sociale di questi beni al servizio della collettività è uno straordinario strumento non solo simbolico di giustizia ma è anche molto importante dal punto di vista concreto. Il Forum costituisce uno strumento essenziale perché ci aiuta nella strategia dell’utilizzo sociale dei beni confiscati, avere un luogo dove si possa programmare e discutere, anche con i soggetti impegnati in prima linea nel contrasto alle mafie, l’utilizzo di questi beni è estremamente importante”. “Vorremmo rimediare a un limite legato all’attribuzione delle risorse del Pnrr per la ristrutturazione dei beni confiscati alle mafie che sono state concesse alle sole Regioni del Mezzogiorno. Ma le mafie non sono solo nel Mezzogiorno e quindi lavoreremo a migliorare questo limite”. Così la conclusione di Roberto Gualtieri alla conferenza stampa.