Roma Capitale, “Partecipa al Questionario” prorogato al 28 aprile

Grazie agli investimenti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Roma Capitale con l’Istituzione Biblioteche Poli Culturali di Roma Capitale ha in programma di ampliare e potenziare la rete bibliotecaria esistente da un punto di vista strutturale, tecnologico e dell’offerta di servizi e realizzare, entro il 2026, i nuovi Poli civici culturali e di innovazione.

Il sondaggio pubblico proposto è la prima fase di un processo partecipativo rivolto ai cittadini romani e ai City users che vivono la Capitale con l’obiettivo di raccogliere spunti, suggerimenti e preziosi contributi su come articolare l’offerta dei nuovi Centri con servizi culturali e di comunità innovativi.

Il questionario è completamente anonimo e i dati saranno utilizzati esclusivamente per fini statistici e in forma aggregata per il miglioramento dei servizi. Partecipa al questionario CLICCA QUI