Roma Capitale presenta al MIPIM di Cannes i progetti di sviluppo della città

Roma, una città eterna che si spinge nel futuro e diventa globale, sostenibile, attrattiva, digitale, inclusiva. Su questa visione sono stati sviluppati i programmi e progetti che Roma Capitale ha presentato nei giorni scorsi al MIPIM, la fiera di riferimento in Europa per il mercato del Real Estate, che si tiene annualmente presso il Palais des Festivals di Cannes e che permette ai professionisti del settore immobiliare di scoprire e confrontarsi sulle ultime tendenze del settore.

In programma la conferenza “Italy: Back to Business” organizzata dall’Italian Trade Agency, un incontro con i principali investitori presenti in fiera e un evento di presentazione dello stand di Roma Capitale.

Nel corso della “2-giorni” francese, Roma Capitale, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, ha presentato le azioni messe in campo per consegnare ai suoi abitanti e ai visitatori, nell’arco di un decennio, una smart city. La vision del futuro disegna una città globale in grado di interpretare i nuovi modi di abitare contemporanei e di valorizzare i suoi quartieri, puntando al cambiamento, alla rigenerazione e alla resilienza, sfruttando la sinergia tra potere pubblico e impresa privata: il pubblico pianifica la rigenerazione urbana, detta gli indirizzi e la regia delle trasformazioni; il privato progetta e investe producendo lavoro, ricchezza e riqualificando spazi della città abbandonati. Attraverso lo stand dedicato, allestito con led wall e gradinate in un contesto immersivo e coinvolgente, Roma ha offerto agli addetti al settore una panoramica dello sviluppo della città: dalle potenzialità del litorale di Ostia all’atmosfera cosmopolita dell’Esquilino, dal patrimonio artistico e culturale del Centro storico alle utopie novecentesche dell’Eur, fino all’archeologia industriale del quadrante Ostiense. Le aree contigue alle stazioni ferroviarie diventano hub attrattivi per le eccellenze di ricerca e crescita industriale, mentre una nuova ossatura percorre trasversalmente la città attraverso il PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e indirizza i programmi di rigenerazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

Circa 50 i progetti esposti corredati da un codice QR navigabile anche nel catalogo offerto ai visitatori per consentire l’approfondimento in qualsiasi momento dal proprio device.

Un focus particolare è stato dedicato ai progetti del futuro POLO EST, una polarità urbana che nasce dalla revisione complessiva dell’area che si estende a partire dalla stazione Tiburtina, ormai una delle stazioni dell’alta velocità più importanti d’Europa dove è nato il quartier generale di Bnp Paribas e sorgerà la nuova sede dell’Istituto italiano di statistica e strutture dell’Università La Sapienza. Nel POLO EST si vuole sperimentare una strategia urbanistica con l’obiettivo di: attrarre investimenti e innovazioni che promuovano lo sviluppo di processi condivisi con i cittadini attraverso processi di partecipazione e trasformazione del territorio con il contributo degli investitori privati ma garantendo il perseguimento degli obiettivi pubblici, sperimentando nuovi modelli di abitare, socializzare, lavorare e vivere il tempo libero, nel segno della sostenibilità e dell’inclusione.

Le azioni intraprese e i programmi presentati al MIPIM di Cannes, insieme ad altri progetti selezionati, saranno raccontati all’interno della mostra multimediale “Roma, l’Eternità nel Futuro”, che verrà ospitata fino al 31 ottobre 2021 presso le sale terrene del Palazzo dei Conservatori ai Musei Capitolini. L’esposizione si articola in 7 aree di sviluppo della città: La città e il suo mare (Sea District), Il nostro sud (South Modern District), S.M.I.L.E. – La ferrovia che unisce la città (Railway Circle Line), Il polo est (The East Pole), Tante città in una (Geo Areas), La città olimpica (Olympic Vision District), Al Centro del futuro (Eternal District).