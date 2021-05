Roma, Convenzione fra Città Metropolitana e Università per l’attuazione dell’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile

La sindaca della Città metropolitana di Roma Capitale, Virginia Raggi, e il Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Orazio Schillaci, hanno firmato la convenzione fra Città Metropolitana e Università per l’attuazione dell’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile. L’accordo annunciato il 19 maggio in occasione del Salone della CSR e dell’innovazione sociale, che tocca Roma nel suo Giro d’Italia della CSR.

“È la sigla di un protocollo importante, che da la misura dell’impegno del nostro Ente metropolitano per la riprogettazione di territori e di comunità sostenibili– afferma nel suo videomessaggio la Sindaca Virginia Raggi – Sostenere ambiente ed economie dei nostri territori non può assolutamente prescindere dal sostenere lo sviluppo delle nostre società e delle nostre comunità: guardare ai giovani e ai territori, stimolare la crescita delle periferie salvaguardando al contempo le specificità, migliorando i servizi pubblici e le reti di connessione, dalle infrastrutture fisiche a quelle sociali e di comunicazione. Il grande lavoro fatto in questi anni per la definizione del Piano Strategico Metropolitano – continua Raggi – trova oggi, con la firma della Convenzione con l’Università di Tor Vergata, un punto di partenza davvero significativo. L’obiettivo è quello di dare ai nostri cittadini nuovi sistemi di mobilità sostenibili, reti e infrastrutture ottimali, punti di snodo e ogni altra soluzione necessaria per migliorare la vita delle nostre comunità. E sarà fondamentale formare, coinvolgere e sensibilizzare i giovani a partire proprio dai progetti nelle scuole, per curare e non disperdere un’altra risorsa fondamentale: la crescita e la formazione di competenze e di nuove professionalità”.

Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale, giunto alla nona edizione, nella tappa romana metterà al centro dell’attenzione Atenei e imprese motori per lo sviluppo sostenibile. La manifestazione si svolgerà in streaming e si potrà seguire dalla pagina Facebook del Salone. I lavori saranno aperti da Marco Meneguzzo, Professore ordinario dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, da Sabrina Florio, Presidente di Anima per il sociale nei valori d’impresa, e da Gloria Fiorani, Professore Associato dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, che introdurrà le videotestimonianze con cui la Sindaca Virginia Raggie il Rettore dell’Università Orazio Schillaci annunciano la Convenzione.

Convenzione che prevede il coinvolgimento attivo dei giovani, come spiega la professoressa Gloria Fiorani, “con l’attivazione di esperienze di service-learning con gli istituti scolastici del territorio metropolitano, in un’ottica di apprendimento e contaminazione multi-stakehodler e multidisciplinare tesa a formare professionalità innovative e a stimolare l’innovazione sociale sul territorio”.

Alla tappa romana del Salone verrà proposta anche la video-testimonianza di Alessandro Gassman, da tempo impegnato sui temi della sostenibilità con il progetto #GreenHeroes.