Roma è la meta preferita da europei e italiani per la Pasqua 2022

La ripresa del turismo è un dato di fatto dopo questi 2 anni di pandemia e sembra siano tornate anche la fiducia e la voglia di viaggiare per godersi una vacanza. Secondo il motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it, le ricerche di voli sono aumentate del 150%, mentre quelle di alberghi del 210% nei primi 3 mesi del 2022. Inoltre gli utenti passano il 30% di tempo in più nella ricerca di diverse soluzioni, budget e date alternative, il che dimostra che c’è una reale intenzione di viaggiare e trovare una buona occasione.

Molti degli europei che hanno deciso di viaggiare durante la Pasqua 2022 stanno scegliendo l’Italia. L’alto livello di vaccinazione della popolazione insieme al clima primaverile nel Bel Paese, la ricchezza di cultura, paesaggi, tradizioni e la ricca offerta di enogastronomia e ospitalità hanno fatto in modo che l’Italia sia diventata il secondo paese più ricercato su Jetcost per trascorrere queste vacanze, dietro alla Spagna e prima del Portogallo.

Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito,e i dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli durante la Pasqua 2022 indicano che una maggioranza ha optato per Roma, la città più richiesta dai viaggiatori tedeschi, francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi e la seconda più richiesta dai britannici.

Inoltre, le capitali e le città principali dei paesi europei sono le destinazioni più desiderate: Barcellona al 4°posto, Parigi al 6°, Amsterdam al 7°, Madrid al 9°, Lisbona all’11°, Londra al 13°, Siviglia al 16°, Valenzia al 17°e Tenerife al 20°. Quelli che hanno scelto destinazioni a lungo raggio hanno optato invece per Dubai al 14esimo posto e New York al 15esimo.Le città più ricercate dai turisti italiani durante la Pasqua 2022 sono: 1. Roma, 2. Catania, 3. Napoli, 4. Barcellona, 5. Palermo, 6. Parigi, 7. Amsterdam, 8. Milano, 9. Madrid, 10. Bari, 11. Lisbona, 12. Lamezia Terme, 13. Londra, 14. Dubai, 15. New York, 16. Siviglia, 17. Valenzia, 18. Venezia, 19. Bologna, 20. Tenerife, 21. Brindisi, 22. Torino, 23. Cagliari, 24. Firenze, 25. Fuerteventura