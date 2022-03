Roma: Comitato scientifico per il miglioramento della qualità urbana

In coerenza con le linee programmatiche per il mandato amministrativo 2021–2026 che pongono la qualità del paesaggio urbano, inteso come ambiente di vita e luogo di incontro, tra gli obiettivi fondamentali per la Capitale , la Giunta capitolina ha approvato l’istituzione di un Comitato Scientifico di Indirizzo e Coordinamento, chiamato a predisporre un “abaco” delle soluzioni tecnologiche standard e a studiare progetti pilota in tema di riqualificazione di strade e spazi urbani. Tra gli obiettivi di lavoro individuati dall’Assessorato ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture per il prossimo semestre è presente il tema della qualità dello spazio pubblico, declinato nei suoi molteplici aspetti e attuato tramite interventi sperimentali sulle pavimentazioni stradali e progetti pilota, realizzati anche nella “città dei 15 minuti”.

Il Comitato, composto da esperti interni ed esterni all’amministrazione, avrà il compito di: effettuare la ricognizione degli “abachi” tipologici presenti presso l’amministrazione; la ricognizione di casi esemplari nazionali ed esteri; costruire l’abaco delle soluzioni tecnologiche standard; verificare la possibilità di impiego di pavimentazioni pigmentate; studiare casi pilota nella “città dei 15 minuti” e nel centro storico e i progetti di riqualificazione di spazi urbani periferici. “È un provvedimento importante, grazie al quale potremo garantire la qualità degli interventi sullo spazio pubblico di Roma Capitale e sulle opere che verranno realizzate. Attraverso questo strumento, al quale il Sindaco Gualtieri tiene molto, potremo intervenire per garantire il decoro e per migliorare l’estetica delle nostre strade, dei nostri marciapiedi e delle nostre piazze, sia nei quartieri centrali, sia in quelli più periferici”, spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini. “Stiamo già provvedendo a individuare i casi pilota da condividere con i Municipi per migliorare la qualità degli spazi urbani, in particolare nella città dei 15 minuti. Ogni progetto pilota farà parte di un disegno di rinnovamento, ispirato a rendere la città più vivibile, accessibile e bella”, ribadisce l’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia.