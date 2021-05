Roma, l’Opera nella stagione estiva torna al Circo Massimo

Torna la stagione estiva del Teatro dell’Opera al Circo Massimo, dal 15 giugno al 6 agosto il programma mette in fila Il trovatore di Verdi con la direzione di Daniele Gatti e la regia di Lorenzo Mariani, la Messa da Requiem di Verdi con Myung-Whun Chung, che per la prima volta dirige l’orchestra dell’Opera romana, Madama Butterfly e La bohème di Puccini con allestimenti concepiti per il Circo Massimo e poi la danza con Il lago dei cigni e la canonica serata di Roberto Bolle and Friends e Vinicio Capossela con l’Orchestra Maderna. “Un programma impegnativo, afferma Opera Roma in una nota, per ripetere e superare gli ottimi risultati della stagione 2020, il cui bilancio si concluse con 23mila spettatori e un incasso di 1 milione di euro”.

26 serate, palcoscenico progettato per la location, pieno rispetto delle norme anti Covid-19 per garantire il distanziamento interpersonale e la massima sicurezza, il pubblico, di 1000 spettatori a serata, accederà da 4 ingressi separati.

“Il programma della stagione estiva 2021 del Teatro dell’Opera di Roma ci lascia senza fiato”, dichiara la sindaca Virginia Raggi, presidente della Fondazione del Teatro dell’Opera. è il prodotto dell’eccellenza, l’espressione del talento e della resilienza dei nostri artisti impegnati sul palco e dietro le quinte, insieme alle maestranze, per regalarci il sogno della bellezza. Ma anche della lungimiranza del sovrintendente Fuortes e della direzione artistica, che ringrazio per aver saputo dare continuità e spessore all’offerta culturale in questo periodo delicato, riconfermando l’istituzione teatrale come punto di riferimento della vita culturale cittadina e internazionale. Le nostre stelle della musica e della danza si esibiranno nella cornice magica del Circo Massimo, dando vita a una sintesi perfetta delle mille attrattive della Capitale: arte, storia, tradizione e innovazione. Quest’appuntamento con la cultura è, ancora una volta, il simbolo di una ripartenza che coinvolge tutti, e ci fa ben sperare nel futuro”. Le rappresentazioni inizieranno alle 21e la vendita dei biglietti il 19 maggio alle 10, presso la biglietteria e online, sul portale del Teatro dell’Opera.