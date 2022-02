Roma, nasce il Co-Innovation Lab di Cisco, Marzotto e UCBM

Dalla collaborazione tra Cisco, Università Campus Bio-Medico di Roma e Marzotto Venture Accelerator nasce a Roma il Co-Innovation Lab, un laboratorio dedicato all’innovazione dove avviare nuove iniziative basate sulla trasformazione digitale e in particolare nei settori della salute digitale, economia circolare, industria 4.0 e formazione.

Si tratta di una fabbrica di idee dove favorire la contaminazione fra diverse competenze per avviare nuove opportunità di impresa: fra queste vi è Eye4Care, il primo progetto che viene accelerato dal nuovo laboratorio dell’innovazione che punta a supportare coloro che operano nella sanità connettendo gli operatori sanitari in corsia e quelli da remoto in modo da agevolare le procedure di supervisione e accompagnamento nella gestione dei pazienti.

Realizzato all’interno del Polo di Ricerca Avanzata UCBM, il Co-Innovation Lab sarà un ambiente aperto, pensato come luogo ideale per favorire la collaborazione virtuosa come leva strategica di valore per il trasferimento tecnologico. Nell’era dell’innovazione digitale, la capacità di “fare sistema” tra attori complementari dell’innovazione consente di trasformare in maniera più efficace le nuove idee imprenditoriali in concrete soluzioni innovative è quanto viene organizzato nell’Hub, anche con l’ausilio di una piattaforma digitale abilitante che favorisca ed acceleri i processi di costruzione e gestione delle pratiche di co-innovazione.

Il progetto d’esordio del Co-Innovation Lab, presentato in occasione dell’evento di inaugurazione, Eye4Care è una piattaforma in grado di supportare coloro che operano in prima linea nella Sanità, mettendo in connessione in tempo reale operatori in corsia e operatori da remoto (medici specialisti, tecnici sanitari ecc.). Uno strumento utile ad offrire supervisione, formazione e accompagnamento nelle procedure, pre-triage del paziente, raccolta “a mani libere” di parametri vitali e molto altro ancora; la connessione audio-video ad altissima qualità è supportata dalla piattaforma di collaboration Cisco Webex, mentre “sul campo” vengono utilizzati device come smart glass e una app per smartphone, che consentono di interagire e gestire le diverse attività. Eye4Care è stata ideata da Headapp, start-up selezionata e finanziata dall’acceleratore Marzotto Venture Accelerator a seguito di una “call for ideas” dedicata e unisce al suo interno diverse tecnologie digitali legate alla realtà virtuale per migliorare il lavoro di medici, tecnici e operatori di diversi settori, ed è stata presentata dal responsabile per l’Innovazione, le Architetture e la Digital Transformation di Cisco Italia Enrico Mercadante.