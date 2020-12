Roma, un mln per la sostituzione di autovetture inquinanti

Abbiamo pubblicato il Bando Eco Bonus Auto che stanzia 1 milione di euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di autovetture, dedicato ai residenti nei Comuni dell’Agglomerato di Roma” e “Valle del Sacco”, in base all’accordo di programma volto all’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria della Regione Lazio.

Vogliamo incentivare la sostituzione di autovetture inquinanti con veicoli a basse emissioni promuovendo la rottamazione di un veicolo a benzina, fino a Euro3 incluso, e diesel, fino a Euro5 incluso, con il conseguente acquisto di una autovettura, categoria M1, di nuova immatricolazione a basse emissioni di inquinanti relativamente a gli ossidi di azoto, l’anidride carbonica (CO2) e il PM10.

Nell’ambito del progetto LazioGreen e in attuazione del Piano Regionale Qualità dell’Aria (PQRA) e dell’Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero dell’ambiente, abbiamo voluto predisporre uno strumento operativo e di facile esecuzione, semplificando al massimo le procedure amministrative, realizzando una apposita piattaforma www.regione.lazio.it/ECOBONUSAUTO su cui i cittadini potranno in pochi passaggi accedere al contributo. I beneficiari sono soggetti privati residenti nei Comuni appartenenti all’Agglomerato di Roma e Zona “Valle del Sacco” che rottamano un veicolo, il bando non ha scadenza e resterà aperto sino a esaurimento fondi.

Fonte: Regione Lazio