RTD e competenze digitali: nuova iniziativa di formazione

Al via una nuova opportunità di formazione nell’ambito del percorso di attività che AgID intraprende a sostegno delle amministrazioni pubbliche, in linea con la necessità dei RTD e dei loro uffici di rafforzare le competenze digitali. Il 1° dicembre 2021 avrà inizio la prima edizione del corso “e4job PA – Introduzione alla cultura digitale” di AICA e Umana SpA per i Responsabili per la Transizione al Digitale e il personale dei loro uffici, in collaborazione con AgID, che vede già la partecipazione di circa 500 dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e locali.

A questa edizione ne seguiranno altre con l’obiettivo di raggiungere e coinvolgere un numero sempre crescente di dipendenti delle amministrazioni. Della durata di sei settimane, è strutturato in due parti, fruibili separatamente: un tool di auto assessment e il corso di e-learning U4Job. A queste segue un test conclusivo di verifica. AgID curerà anche la realizzazione, con il supporto di Formez PA, di tre webinar di diffusione e informazione legati alla prima edizione del corso: gli appuntamenti si terranno per l’avvio del corso, a metà del percorso formativo e al termine dello stesso. Per partecipare al primo webinar del 1° dicembre – dalle 10.00 alle 11.30 – è possibile effettuare la registrazione qui.

Fonte: Agid