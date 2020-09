Safety days: zero vittime sulle strade

In tutta Europa, la giornata di oggi, 16 settembre 2020, dovrà essere a zero vittime sulle strade. E’ l’ora dei “Safety days”. Con questo obiettivo ambizioso, ma assolutamente legittimo partono una serie d’iniziative nella Ue nell’ambito della campagna sulla sicurezza stradale. Promossa da Roadpol – European Roads Policing Network e con il supporto della Commissione Europea, questa iniziativa nasce nel quadro della “Settimana Europea della Mobilità” che terminerà il 22 settembre prossimo. Come dimostrano i dati, purtroppo in aumento, è necessario, infatti, promuovere la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità e della incidentalità grave sulle strade europee, e dimostrare che, con un ampio sostegno da parte della collettività, è possibile ridurre il numero delle vittime.

In quest’ottica, la Polizia Stradale intensificherà i servizi di controllo per ridurre le principali cause d’incidentalità: elevata velocità, mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza, in particolare quelli per i bambini, e del casco protettivo, oltre al sempre più diffuso uso dei cellulari alla guida. Chi vorrà sostenere la campagna potrà farlo anche visitando la pagina web www.roadpolsafetydays.eu, inserendo l’indirizzo email e il nome, si sottoscriverà il proprio “impegno” a rispettare le regole del codice della strada per contribuire concretamente a ridurre gli incidenti su tutte le strade europee.

Fonte: Ministero dell’interno