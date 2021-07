San Vito al Tagliamento, si amplia il digital innovation hub Lean Experience Factory

Grazie ad un investimento di oltre 11 milioni di euro, di cui 4 milioni finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal citato Consorzio Ponterosso, LEF, questo l’acronimo del progetto, triplica le sue dimensioni e amplia la dotazione tecnologica e l’offerta formativa. LEF fornisce alle aziende manifatturiere e di servizi le competenze necessarie per raggiungere l’eccellenza operativa e realizzare la trasformazione digitale dei processi, attraverso una combinazione efficace di formazione esperienziale e sperimentazione sul campo.

Fra le innovazioni introdotte vi è la torre di controllo digitale per monitorare gli stati di avanzamento dei progetti e individuare automaticamente gli scostamenti tra il modello Bim e gli scan del costruito con un risparmio nelle tempistiche di realizzazione che sfiora il 40%. Quello di LEF è un modello in continua evoluzione che contamina aziende del territorio e internazionali nell’ottica del miglioramento delle performance tramite formazione su campo e messa in opera delle ultime tecnologie digitali in supporto alle competenze umane. Con l’inaugurazione delle nuove opportunità offerte dall’ampliamento di LEF vi è anche l’avvio della collaborazione con Smact Competence Center 4.0 per sviluppare ulteriormente l’ecosistema dell’innovazione in ambito manufatturiero perseguendo progetti avanzati come il gemello digitale.