Sardegna, il 10 e 11 ottobre si vota in 102 Comuni

In Sardegna le urne per le elezioni saranno aperte domenica 10 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedi’ 11 ottobre dalle 7 alle 15. I riflettori sono puntati sui centri con oltre 15 mila residenti, dove potrebbe esserci il turno di ballottaggio il 24 e 25 ottobre: Carbonia (Sud Sardegna), con 26.472 abitanti, Capoterra (Citta’ metropolitana di Cagliari), con 22.435, e Olbia (Sassari), con 60.491. In quest’ultimo comune si profila una sfida a due, fra il sindaco uscente del centrodestra Settimo Nizzi (FI) e Augusto Navone, sostenuto da una coalizione civica. Per sapere quanti saranno i candidati sindaco e conoscere le liste a loro sostegno bisognerà attendere il fine settimana: la scadenza del termine per l’ufficializzazione delle candidature nelle segreterie dei Comuni interessati è fissata per le 12 di sabato 11 settembre. Gli uffici saranno già aperti venerdi’, dalle 8 alle 20.