Sardegna terra d’Intelligenza Artificiale

L’Università di Cagliari ha avviato l’iniziativa “Dr. VCoach: Employment of Advanced Deep Learning and Human-Robot Interaction for Virtual Coaching”, un interessante progetto atto a sviluppare un robot ideato per fungere da personal trainer per gli anziani. Il robot, che ha il ruolo di monitorare gli over 65 durante l’esercizio fisico correggendone i movimenti errati, nasce all’interno del programma Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships, di durata biennale, ed è studiato per agire secondo le indicazioni di un vero personal trainer umano in grado di istruirlo sulle operazioni da compiere. Le attività di programmazione del robot si terranno all’interno del laboratorio di Human-Robot Interaction e nei locali del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Cagliari. Il progetto è supportato attivamente anche da alcune aziende spin-off dell’ateneo cagliaritano.

Fonte: Università di Cagliari