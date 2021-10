Save the Children e Crédite Agricole alleati per sviluppare le competenze digitali degli studenti

Nasce Connessioni Digitali, il nuovo progetto di lungo termine di Save the Children e Crédite Agricole ideato per sviluppare le competenze digitali degli studenti delle scuole secondarie di primo grado in tutta Italia. L’iniziativa parte con la collaborazione di 100 scuole diffuse soprattutto nei territori più svantaggiati per rappresentare un elemento di contrasto alla povertà educativa digitale. Quasi un quinto dei ragazzi non è in grado di eseguire semplici operazioni utilizzando gli strumenti informatici senza contare la scarsa disponibilità di dispositivi come tablet e computer desktop: quasi 1 ragazzo su 3 non possiede un tablet e 1 su 7 nemmeno un PC.

Le scarse competenze digitali di base si riflettono anche sull’inadeguatezza di provvedere ad una serie di attività piuttosto centrali come la definizione di password sicure per complessità, la tutela della propria privacy online tramite l’utilizzo delle opzioni messe a disposizione dai vari siti e software utilizzati o ancora la capacità di riconoscere le fake news e la disinformazione online. Tramite Connessioni Digitali s’intende, nell’arco di tre anni, formare circa 6.000 studenti tra i 12 e i 14 anni, e circa 250 docenti fornendo le competenze digitali tramite la creazione di prodotti comunicativi, anche grazie all’allestimento nelle scuole, di apposite newsroom crossmediali. Il progetto si avvale della collaborazione e della supervisione scientifica del CREMIT e dell’ausilio della cooperativa E.D.I. Onlus.

Fonte: Save The Children