“Scopri Ferrara”, l’app che valorizza la città attraverso itinerari multimediali

Il settore del turismo in seguito alla pandemia ha subito un cambiamento nelle modalità di fruizione dei vari servizi e l’offerta turistica ha dovuto adeguarsi privilegiando la qualità alla quantità, “Scopri Ferrara” è l’applicazione creata per permettere di scoprire ville, parchi e architetture potenziando le possibilità degli operatori turistici e dei visitatori.

“Questo nuovo dispositivo, ha spiegato l’Assessore comunale al Turismo e al Commercio Matteo Fornasini, si inserisce in un ampio progetto di digitalizzazione per dare visibilità alla città a disposizione degli operatori turistici e dei visitatori. Abbiamo già fatto un incontro con gli stakeholder del settore, con i quali abbiamo condiviso l’iniziativa, e convocato un tavolo sul Turismo, l’app è semplice, di utilizzo intuitivo e può essere implementata con ulteriori percorsi e itinerari”.

L’innovativa applicazione per dispositivi mobili del Comune è stata ideata e progettata nell’ambito delle attività del Laboratorio Aperto – Ex Teatro Verdi nel settore della trasformazione digitale applicata a cultura, creatività e spettacolo. L’app “Scopri Ferrara”, per la quale è previsto il download gratuito tramite gli store dedicati, arricchisce l’offerta di supporti tecnologici a disposizione della città e si presenta come uno strumento dinamico e interattivo, capace di unire curiosità, stimolo a visitare i luoghi culturali e approfondimento consapevole; 4 i percorsi riportati attraverso alcuni snodi turistici collocati nel Centro Storico, fruibili sia in bici che a piedi, in grado di guidare il visitatore alla scoperta del patrimonio artistico-culturale che definisce l’identità storica di Ferrara e della sua comunità, con un focus particolare sui luoghi legati al regista Michelangelo Antonioni. Dopo un lavoro di mappatura e ricerca, le opere e i luoghi inseriti sono stati valorizzati con contenuti multimediali: testi e audio descrittivi in italiano e inglese, corredo iconografico, immagini panoramiche a 360°, video inediti.

I contenuti avanzati sono inquadrati in un’operazione di edutainment (apprendere divertendosi) e funzionano da attrattori e aggregatori di conoscenze per esplorare le bellezze di Ferrara, ma si presentano anche come dispositivi capaci di potenziare il carattere innovativo dell’esperienza in città. A questi contenuti si aggiungono fotografie d’epoca provenienti dall’Archivio Storico di Ferrara, recuperate e inserite nella galleria visiva dei singoli Punti di Interesse, come tasselli del patrimonio storico di cui è dotata la città. L’app accompagna cittadini e visitatori in un viaggio a contatto con la meraviglia dei luoghi, ma è anche un “oggetto multimediale” che raccoglie suggestioni poco visibili ereditate da altre epoche, non accessibili al grande pubblico: istantanee provenienti dal passato che ricostruiscono i tratti, le forme e le figure dell’aspetto storico-urbanistico nella sua evoluzione. Scopri Ferrara evidenzia il ruolo strategico del digitale applicato alla cultura e al turismo, con un nuovo approccio creativo ai processi tradizionali. Info: Laboratorio Aperto di Ferrara, ex Teatro Verdi, via Castelnuovo 10, Ferrara, sito web www.laboratorioapertoferrara.it, email ferrara@labaperti.it.