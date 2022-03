Scuola, Concorso ‘STEM’: riaperti i termini di partecipazione. Le domande fino al 16 marzo

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede la riapertura dei termini di partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per le discipline STEM per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Sono 1.685 i posti disponibili, divisi secondo le classi di concorso Fisica, Matematica, Matematica e Fisica, Matematica e Scienze, Scienze e Tecnologie informatiche. Discipline che sono in coerenza con le misure di rafforzamento per l’apprendimento contenute anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La prova scritta, computer based, si svolgerà nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, mentre la prova orale si terrà nella regione che gestisce amministrativamente la procedura. Le sedi d’esame saranno pubblicate sui siti degli Uffici Scolastici Regionali.

Ciascun candidato potrà presentare istanza di partecipazione in un’unica regione e per una sola classe di concorso. Le domande, da compilare obbligatoriamente in modalità telematica, potranno essere inviate sulla “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, a partire dalle ore 09.00 del 2 marzo 2022, fino alle ore 23.59 del 16 marzo 2022.

Il Ministero ha messo a disposizione il numero 080-9267603 per eventuali problematiche tecniche sulla compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso, attivo dal 2 al 16 marzo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

La tabella con la divisione dei posti per classi di concorso

La tabella con la mappa dei posti divisi per regione

Il link alla Gazzetta Ufficiale