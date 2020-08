Scuola, ripresa di settembre: approvate in Unificata le Linee Guida per la fascia 0-6 anni

L’ANCI ha dato Intesa nella seduta straordinaria della Conferenza Unificata di venerdì 31 luglio 2020 al “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” (leggi il documento).

Le Regioni, pur esprimendo Intesa, hanno presentano alcune raccomandazioni di cui si terrà conto nel testo definitivo.

Il documento, approvato anche dal CTS, recepisce molte delle osservazioni e proposte emendative presentante dall’ANCI ed è il risultato di un importante lavoro tecnico portato avanti in questi mesi insieme al Ministero dell’Istruzione e alle Regioni.

La priorità è garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia in presenza, assicurando sia i consueti tempi di erogazione sia l’accesso allo stesso numero di bambini accolto secondo le normali capienze.

Il documento prevede, infatti, che la capienza massima complessiva per ogni struttura ospitante i servizi educativi per la prima infanzia sia quella indicata dalle normative regionali e per ogni struttura ospitante scuole dell’infanzia sia quella indicata dalle norme tecniche per l’edilizia scolastica.

Tra i punti principali del documento: