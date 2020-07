Semplificazioni, il Consiglio dei ministri approva il decreto-legge

Approvato dal Consiglio dei ministri il decreto-legge che introduce misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Si tratta di un provvedimento complesso che costituisce un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di alcuni adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all’economia verde e all’attività di impresa. Quattro gli ambiti principali interessati:

-contratti pubblici ed edilizia;

-procedimenti e responsabilità;

-amministrazione digitale

-impresa, ambiente e green economy.

Di particolare interesse, anche per il sistema delle autonomie locali, le semplificazioni che riguardano la diffusione dell’amministrazione digitale, le quali prevedono:

l’accesso a tutti i servizi digitali della PA tramite SPID, Carta d’identità digitale (CIE) e tramite AppIO su smartphone; il domicilio digitale per i professionisti, anche non iscritti ad albi; la semplificazione e il rafforzamento del domicilio digitale per i cittadini; la presentazione di autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da cellulare tramite AppIO; semplificazioni per il rilascio della CIE; una piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della PA e via PEC degli atti giudiziari; la semplificazione della firma elettronica avanzata; il sostegno per l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici; regole omogenee per tutte le PA per gli acquisti informatici, la formazione digitale dei dipendenti pubblici e la progettazione dei servizi digitali ai cittadini; la semplificazione e il rafforzamento dell’interoperabilità tra banche dati pubbliche e misure per garantire piena accessibilità e condivisione dei dati tra le PA; la semplificazione e il rafforzamento della Piattaforma digitale nazionale dati, finalizzata a favorire l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico.

Previste, inoltre, misure per l’innovazione, volte a semplificare e a favorire le iniziative innovative, nonchè le sperimentazioni realizzate mediante l’impiego delle tecnologie emergenti.