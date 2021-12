Servizio Civile Digitale: pubblicata la graduatoria dei programmi ammessi

Quello che si delinea è dunque un quadro di iniziative molto promettente che consente di valutare positivamente la risposta di tanti enti no profit a questo avviso sperimentale, permettendo soprattutto di guardare con ottimismo all’imminente avviso pubblico previsto per la fine di dicembre. Nella nuova chiamata, ci sarà spazio per un numero maggiore di progetti, e gli enti no profit che si adoperano per l’inclusione digitale potranno rispondere direttamente, in co-progettazione o in partnership.

La dotazione sarà di ben 2.400 giovani volontari, secondo le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un programma di coinvolgimento di ulteriori 7.300 volontari nei prossimi due anni. L’avviso pubblico di dicembre costituirà quindi una tappa importante di questo percorso e un’opportunità rilevante sia per gli enti che hanno partecipato all’avviso sperimentale, per ampliare o rinnovare i programmi e i progetti presentati, che per gli altri enti che potranno candidare i propri programmi anche usufruendo del percorso di informazione e formazione che sarà avviato dopo la pubblicazione dell’avviso.

In questa direzione il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e gli obiettivi di Italia digitale 2026 individuano l’attività di facilitazione ed educazione digitale, preceduta dalla formazione dei giovani volontari, come una delle azioni cardine per lo sviluppo delle competenze digitali.

Il “Servizio Civile Digitale” si inserisce nel tessuto più generale della Strategia nazionale per le competenze digitali e del relativo Piano Operativo elaborati nel contesto di “Repubblica Digitale”. Le basi su cui si fonda tale iniziativa sono la consapevolezza che la trasformazione digitale del Paese non può avvenire senza la crescita e la diffusione della cultura digitale.

