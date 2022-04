Servizio Civile Universale, 217 milioni tramite i fondi della prima trance del PNRR

217 milioni per il Servizio Civile Universale tramite i fondi della prima trance del PNRR. Inoltre prendono il via anche i progetti per il Servizio Civile Digitale.

“Primo grande passo per ridurre il digital divide e proiettarci verso un futuro in cui tutti saranno in grado di svolgere le operazioni che semplificano la vita quotidiana e il rapporto con le istituzioni”. Commenta il Ministro per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone.

“Giovani che tramite il servizio civile mettono a disposizione il proprio tempo per aiutare coloro che non sono nativi digitali a utilizzare dispositivi elettronici, piattaforme online e portali amministrativi”. Conclude il Ministro Dadone.

Potete trovare i bandi online sul sito.

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/4/adempimenti-avvio/

Fonte: Ministero per le Politiche Giovanili