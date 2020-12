Sesto San Giovanni, crociata contro i mozziconi per terra

“Butteresti sul pavimento di casa un mozzicone di sigaretta? Sicuramente NO. Allora non farlo in strada, perché tutta Sesto è casa tua!”.

“Quando butti un mozzicone a terra, avveleni l’ambiente con effetti a lungo termine: un mozzicone “sopravvive” fino a un anno se senza filtro e anche fino a dieci se dotato di filtro”.

“Differenziare diventa un gioco”.

Questi gli slogan più efficaci con cui il Comune di Sesto San Giovani, alle porte di Milano, ha lanciato una campagna contro chi getta al suolo uno dei rifiuti più inquinanti per l’ambiente. Tra le vie di Sesto stiamo installando 50 nuovi posaceneri per aiutarti a differenziare – spiega il Comune – Saranno in tutti i quartieri, vicino agli uffici pubblici, alle fermate degli autobus, ai supermercati, ai negozi, agli impianti sportivi, nei parchi e nelle piazze. I nuovi posaceneri sono delle grandi sigarette di metallo. Sopra ogni “sigarettona” c’è una domanda per te. In base alla risposta che dai scegli in quale lato del posacenere buttare il mozzicone.

Preferisci la pasta o la pizza, il cane o il gatto, l’inglese o il francese? Rispondi alle domande che trovi sparse in Città e differenzia in modo responsabile. E’ semplice ed è un gesto civile e di amore per la nostra Città – prosegue il tamtam del Comune – Fai la tua parte, non buttare i mozziconi a terra. Aiutaci a tenere Sesto pulita e più bella! Ricorda: se abbandoni un mozzicone di sigaretta per terra puoi prendere una multa fino a 300 euro (“Norme in materia ambientale” – articolo 40 della Legge 221/2015 che ha integrato il Decreto legislativo 152/2006).

Fonte: Comune di Sesto San Giovanni