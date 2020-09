Settimana europea della mobilità 2020: emissioni zero, mobilità per tutti

Promuovere una mobilità urbana pulita e sostenibile è l’obiettivo della campagna annuale della Commissione europea, Settimana europea della mobilità 2020, in programma dal 16 al 22 settembre p.v.

“Emissioni zero, mobilità per tutti” è il tema della 19esima edizione della manifestazione, in coerenza con gli obiettivi del Green Deal europeo di un continente a zero emissioni di carbonio entro il 2050 e con uno sguardo all’importanza dell’accessibilità ai trasporti a emissioni zero.

In migliaia di città di oltre 40 Paesi, Amministrazioni locali e cittadini saranno impegnati nella realizzazione di diverse attività ed eventi per lanciare un messaggio di cambiamento e di rinnovamento dei nostri stili di vita, promuovere misure permanenti che favoriscano un ambiente urbano inclusivo nella direzione della sostenibilità ambientale, priva di emissioni di carbonio, unita alla crescita economica locale e alla qualità della vita delle città.

Tra le iniziative si segnala la nuova campagna per la sicurezza stradale, le Giornate della sicurezza, organizzata dalla rete europea delle forze di polizia stradale ROADPOL in collaborazione con la Settimana europea della mobilità. Le forze di polizia nazionali registreranno il numero di vittime della strada il 17 settembre, con l’obiettivo di azzerare i decessi in quel giorno.

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale