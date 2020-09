Settimana europea delle regioni e delle città, dal 5 ottobre la 18^ edizione

La Settimana europea delle regioni e delle città (#EURegionsWeek), organizzata congiuntamente dal Comitato europeo delle regioni (CdR) e dalla Direzione generale Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Commissione europea, giunge quest’anno alla sua 18^ edizione. L’evento, che nel tempo ha favorito la creazione di una piattaforma di comunicazione e di networking unica che riunisce regioni e città di tutta Europa, è diventato uno dei più importanti momenti di confronto sulle politiche di coesione. Le regioni e le città svolgono un ruolo importante nella realizzazione della maggior parte delle politiche dell’Unione europea. Gli enti pubblici subnazionali sono, infatti, responsabili di un terzo della spesa pubblica (2.100 miliardi di euro all’anno) e di due terzi degli investimenti pubblici (circa 200 miliardi di euro). La manifestazione, quest’anno completamente in versione digitale, si presenta al pubblico in una formula più ampia con sessioni di lavoro che si terranno dal 5 al 22 ottobre. Nell’arco delle tre settimane si susseguiranno dibattiti e workshop incentrati su tre temi strategici: Coinvolgimento dei cittadini, Coesione e Cooperazione e Europa verde.

La prima settimana, che si terrà dal 5 all’11 ottobre, è dedicata al “Coinvolgimento dei cittadini” con un ricco programma che spazierà dall’e-democrazia, alla co-creazione nei servizi pubblici, all’imprenditorialità. In questa prima settimana è previsto, inoltre, un interessante esperimento che porterà il pubblico a scoprire il processo di formazione dell’Unione europea. Ogni giorno verrà pubblicata sul sito web dell’evento una puntata di un mini-documentario che illustra l’evoluzione dell’Unione europea, la nascita della politica di coesione e il suo impatto sulla costruzione dell’Unione europea. Al termine di ogni puntata, due oratori (un ex rappresentante dell’UE e un giovane cittadino dell’UE) discuteranno in diretta dell’episodio e chiederanno al pubblico di inviare domande/osservazioni per alimentare il dibattito e il prossimo dialogo con i cittadini previsto per il 12 ottobre.

La seconda settimana dal 12 al 16 ottobre, la più ricca di eventi, sarà dedicata al tema Coesione e Cooperazione. Da non perdere il discorso “Barometro annuale regionale e locale – Stato dell’Unione dal punto di vista regionale e locale“, che sarà tenuto dal Presidente del Comitato delle Regioni Tzitzikostas. Seguiranno poi il Dialogo con i cittadini, che prevede un dibattito tra il Commissario Ferreira e i giovani cittadini dell’UE e a seguire, tra gli altri eventi, la cerimonia di premiazione del concorso Regiostar, dedicato ai progetti eccellenti e innovativi finanziati dalla politica di coesione. Sul sito web sarà, inoltre, possibile visitare una mostra interattiva di progetti e iniziative sulla Coesione e la Cooperazione.

Infine, la terza settimana dell’iniziativa, in programma dal 19 al 22 ottobre, ruoterà intorno al tema “Europa Verde” in concomitanza con l’apertura della Settimana verde, organizzata a Lisbona dalla DG Ambiente della Commissione europea alla presenza del Commissario Sinkevičius e del Commissario Ferreira. Sono previste sessioni di lavoro su temi quali la scelta dei territori su cui realizzare gli interventi previsti nel Green deal, l’efficienza energetica e la biodiversità.

Fonte: Agenzia per la coesione territoriale