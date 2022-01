Sicilia, Comune di Gangi: raccolta differenziata al 72%

La città di Gangi è tra i Comuni più virtuosi per la raccolta differenziata in Sicilia. Il borgo madonita ha superato, infatti, la soglia del 72% di raccolta differenziata. Un risultato raggiunto grazie a precise scelte amministrative e alla grande collaborazione della società Ama, che gestisce il servizio di raccolta e trasporto rifiuti nei 15 Comuni delle alte Madonie. Nello specifico, analizzando gli ultimi cinque anni di raccolta differenziata a Gangi, si è partiti nel 2017 con una raccolta che si è attestata al 19,70%; nel 2018 al 30,72%; nel 2019 il dato ha registrato il 52,73%; nel 2020 il 59,45%; infine il 2021 si chiude con il 72%.

“Abbiamo superato il limite imposto per legge che è del 65% – spiega l’assessore all’Ambiente del Comune, Giandomenico Lo Pizzo – Gangi sarà così, inserito tra i Comuni ricicloni da parte della Regione. Siamo al lavoro come Comune capofila per migliorare ulteriormente il servizio di raccolta e trasporto, premiando anche chi conferisce correttamente i rifiuti e permette alla società una gestione logistica più efficace per la raccolta. Questo risultato ci rende particolarmente fieri del lavoro fin qui svolto”, conclude Lo Pizzo.