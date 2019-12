Sicilia: legge regionale sulle Zone franche montane

La Regione Sicilia approva la legge per l’istituzione delle zone franche montane. Il provvedimento, che passa ora al vaglio del Parlamento nazionale, stabilisce che che appartengono alle zone franche montane i Comuni la cui superficie sia per oltre il 50% sopra i 500 metri d’altezza e abbiano una popolazione residente inferiore a 15 mila abitanti. L’individuazione dei territori interessati sarà effettuata dal presidente della Regione, sulla base di una deliberazione del Governo regionale e su proposta dell’assessore alle Attività produttive. Previsti numerosi benefici fiscali sulle principali imposte (Irpef, Iva, Imu), nonché la decontribuzione per le nuove assunzioni. “Si tratta – commenta il presidente della Regione Nello Musumeci – di un importante strumento di crescita per le aree più interne dell’Isola, perché può creare favorevoli condizioni di sviluppo – dichiara il presidente Nello Musumeci e aggiunge – Adesso, però, la partita si sposta a Roma, per cui dobbiamo fare pressione sul Parlamento nazionale, affinché si arrivi al voto finale nel più breve tempo possibile”. Gli fa eco anche il vice, Gaetano Armao: “Giunge all’approvazione un’iniziativa sulla quale lavoriamo da anni con gli esponenti del territorio che può costituire una leva di sviluppo per contrastare desertificazione delle imprese e spopolamento delle aree montane”.