Sicilia, premiati 133 Comuni per la differenziata al 65%

Raccolta differenziata dei rifiuti avanti tutta in Sicilia. Il 17 luglio prossimo, a Catania, la Regione premierà 133 Comuni dell’Isola che hanno raggiunto il traguardo del 65% in questa modalità, mentre altri 110 enti locali si collocano al di sopra del 50%. Dunque, una situazione in progressivo miglioramento. Non a caso, Il direttore del dipartimento regionale Acqua e rifiuti, Calogero Foti, ha invitato tutti i protagonisti del settore alla cerimonia che riconoscerà gli sforzi di quanti si sono impegnati, giorno per giorno, per raggiungere questi importanti risultati, dando così massimo risalto all’evento. Forse non occorre ricordare che nel 2017 i Comuni virtuosi erano stati appena 31. “Tanto c’è ancora da fare. Andiamo avanti”, commenta senza trionfalismi l’assessore regionale all’Energia, Alberto Pierobon.