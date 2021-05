Sicurezza stradale e monopattini: informare ed educare i giovani all’uso sicuro

È pronta la campagna di sensibilizzazione all’uso corretto e sicuro da parte dei giovani del monopattino elettrico, la nuova forma di mobilità dolce preferita per i brevi tragitti e particolarmente diffusa in seguito all’emergenza pandemica, ma non immune ad aspetti di pericolosità.

A idearla e organizzarla la Consulta nazionale per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile del Cnel, il ministero dell’Istruzione e la Polizia stradale, storica specialità della Polizia di Stato.

Strumento principale della campagna sarà un video educational rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il video verrà diffuso sui canali Rai grazie alla collaborazione di Rai per il Sociale, e sarà accompagnato da una sintesi a cura della Polizia Stradale sulla normativa vigente relativa all’uso corretto del monopattino elettrico (uso del casco per i minorenni, giubbotto riflettente in determinate condizioni, limiti di velocità).

Dal prossimo mese di settembre, inoltre, il video verrà inserito sulla piattaforma Edustrada, il progetto nazionale del Miur per l’educazione stradale nelle scuole, integrando l’offerta formativa del ministero per l’anno scolastico 2021-2022 quale utile spunto di riflessione per i ragazzi e supporto per l’insegnamento da parte dei docenti.