Sin Biancavilla, accordo di programma per la bonifica

Il Ministero dell’mbiente, la Regione Siciliana e il Comune di Biancavilla hanno siglato l’accordo di programma “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di interesse nazionale di Biancavilla”, che assegna circa 17 milioni di euro per gli interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell’area di cava Monte Calvario per la fruibilità come parco. Con la stipula dell’atto sono state assicurate le risorse necessarie per la progettazione e l’esecuzione degli interventi di bonifica affidate alla Regione Siciliana e al Comune di Biancavilla, rispettivamente in qualità di soggetto responsabile unico dell’attuazione e soggetto attuatore. Rendere fruibile un’area considerata per anni pericolosa per la salute umana rappresenta una sfida per i sottoscrittori dell’accordo, che pone come scadenza di spesa delle risorse assegnate il 2025.

“La sottoscrizione dell’accordo – osserva il Ministro Sergio Costa – rappresenta un passo importante per la bonifica di una delle aree più critiche presenti nel Sin, istituito nel 2001. Si potrà avviare così la decontaminazione dall’amianto, una delle sostanze cancerogene più infide e pericolose. La Sicilia e l’Italia tutta hanno bisogno di bonifiche. Le bonifiche del Paese, buchi neri che aspettano una soluzione da decenni, sono una priorità. Proprio per questo ho creato al Ministero una direzione ad hoc. Il lavoro è enorme, ma interloquendo con gli enti locali, le aziende e i territori ce la faremo”.

Fonte: Mattm