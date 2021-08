Sisma 2016, c’è la Cabina di regia per il rilancio delle zone colpite

Pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale. n. 182 del 31 luglio 2021 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2021, recante “Istituzione della Cabina di regia per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016”. Ai sensi dell’art. 9-duodetricies, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, e’ istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016.

La Cabina di regia ha il compito di definire il programma di sviluppo di cui all’art. 9-duodetricies, comma 1, del citato decreto-legge n. 123 del 2019, volto ad assicurare, nell’ambito dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonchè l’incremento dell’offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini, da realizzare mediante:

a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

d) interventi per il sostegno delle attività imprenditoriali;

e) interventi per sostenere l’accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese;

f) interventi e servizi di rete e di connettività, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese.

Il programma di sviluppo individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post e dell’eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la piu’ efficace allocazione delle medesime. La Cabina di regia provvede all’elaborazione del programma di sviluppo, anche avvalendosi del contributo di enti di ricerca, università, nonchè delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.

La Cabina di regia è composta da:

a) un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatasi a far data dal 24 agosto 2016;

c) un rappresentante della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

d) un rappresentante del Ministro dello sviluppo economico;

e) un rappresentante del Ministro della transizione ecologica;

f) un rappresentante del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;

g) un rappresentante del Ministro del turismo;

h) un rappresentante del Ministro della cultura;

i) un rappresentante della Conferenza unificata.

In caso di assenza o impedimento, ciascun componente indica un suo delegato.