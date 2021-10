Sisma: la Cabina di coordinamento ripartisce 1780 mln del Pnrr

La Cabina di Coordinamento Integrata, presieduta dal Commissario Straordinario per il sisma 2016, Giovanni Legnini, e della quale fanno parte il Capo Dipartimento Casa Italia, Elisa Grande, il titolare della Struttura di missione Aquila 2009, Carlo Presenti, i presidenti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e i rappresentanti dei Comuni dei due crateri, ha definito all’unanimità il pacchetto degli interventi da 1 miliardo e 780 milioni di euro finanziati dal Fondo complementare. Dei fondi stanziati, 185 milioni di euro saranno dedicati all’innovazione digitale, grazie anche alla banda larga e alla rete 5G, per supportare dal punto di vista informatico la gestione integrata ambientale degli spazi pubblici della città e del contesto territoriale, potenziare i servizi, favorendo così la transizione verde e digitale. Per infrastrutture e mobilità, previsti 335 milioni di euro per rafforzare il tessuto infrastrutturale delle reti stradali delle aree dei due crateri, specie la viabilità `minore´, che collega i borghi alla viabilità principale e a implementarne le potenzialità e la qualità della mobilità, in particolare quella relativa al trasporto pubblico locale.

Per la cultura, lo sport e l’inclusione sociale sono previsti investimenti per 180 milioni di euro. Per quanto riguarda il supporto ad attività di ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo delle competenze sul territorio si investiranno 80 milioni di euro per la creazione di centri di ricerca legati alla valorizzazione delle vocazioni economiche territoriali, con la realizzazione di un centro di ricerca per le tecniche della ricostruzione e di ulteriori centri di ricerca regionali per il trasferimento tecnologico e per la specializzazione delle competenze legate alle vocazioni produttive ed economiche locali. Si prevede inoltre la creazione di un centro di formazione superiore tecnica per la Pubblica amministrazione, localizzato presso il Comune de L’Aquila, dotato di tecnologie innovative per l´insegnamento e l´esercitazione.