Sistema Conti Pubblici Territoriali. On line le analisi settoriali dedicate alla spesa pubblica per Ambiente e Rifiuti

Proseguono gli approfondimenti dedicati ai settori economici CPT con l’analisi della spesa pubblica territoriale per:

Grazie ad un lungo periodo di osservazione ormai ventennale, per ogni settore di intervento i Conti Pubblici Territoriali registrano la spesa pubblica italiana attraverso una grande varietà di informazioni che ne evidenziano le caratteristiche peculiari e le specificità. I CPT consentono infatti di rispondere alle domande: quanto si è speso nel settore? Chi ha speso e per quali voci? Come si spende nei territori?

La spesa pubblica per l’ambiente , con una media annuale di 6,3 miliardi di euro, ha finora inciso con poco meno dell’1% della spesa pubblica complessiva e, grazie ai dati dei CPT, potremo seguire la crescente attenzione per il settore registrando l’andamento della spesa nei prossimi anni. Meno stabile nel tempo, invece, l’andamento della spesa pubblica per i rifiuti , con grandi differenze anche a livello regionale. Per questo settore assieme ai dati vengono forniti ulteriori contenuti di approfondimento, riguardo al contesto nel quale si colloca la spesa e alla governance pubblica, predisposti in collaborazione con gli Uffici dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, anche utilizzando altre fonti statistiche.

Di seguito gli altri approfondimenti settoriali disponibili on line:

Per la navigazione tematica delle pubblicazioni e dei dati www.contipubbliciterritoriali.it

Per maggiori informazioni www.agenziacoesione.gov.it/sistema-conti-pubblici-territoriali/