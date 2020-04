Smart Metro: una rete per le Città metropolitane che parte da Roma Capitale

Dare supporto ai Comuni del territorio provinciale di Roma Capitale sul tema della semplificazione amministrativa tramite l’innovazione tecnologica. Questo l’obiettivo del progetto Smart Metro, cui hanno aderito 73 dei 120 dell’area. A spiegarne caratteristiche e pregi Teresa Zotta, proprio il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma: ”Offriamo assistenza informatica a tutte le amministrazioni pubbliche del territorio. Un supporto, gestito dal nostro ufficio SIRIT e promosso dalla nostra Societa “Capitale Lavoro”, che si sviluppa in due particolari filiere: il COMMON FREE MARKET, cioè la messa in comune di piattaforme, software e strumenti informatici realizzati dalla Città metropolitana da trasferire ai Comuni, per ridurre la loro esigenza unitaria di spesa e consentire dei risparmi di sistema. Inoltre, ofriamo pure il supporto dei tecnici di “Capitale Lavoro” ai Comuni per l’avvio, su basi condivise, della “Transizione Digitale negli Enti locali”.

E infine il progetto del “Cittadino metropolitano”, la condivisione di una piattaforma web per siti comunali, messa a disposizione sempre dalla società Capitale Lavoro su sperimentazione propria e con un template unico per tutti senza oneri economici. Il duplice vantaggio di questo progetto gratuito per i Comuni, è quello di consentire ai cittadini di spostarsi da un sito all’altro trovando le stesse informazioni con le stesse modalità di navigazione e con effetti di grande identità visiva. Una procedura che ci ha riconosciuto il primato in Italia. Stiamo lavorando così a una rete dei Comuni metropolitani suscettibile, in qualità di best practice, di essere estesa ad altre realtà in giro per il Paese”.