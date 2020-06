Smart mobility: consultazione pubblica il 15 giugno

La prima giornata di confronto con imprese, startup e centri di ricerca, si svolgerà il 15 giugno (a partire dalle ore10) attraverso la piattaforma digitale dedicata. In quella sede virtuale saranno presentati i fabbisogni d’innovazione in materia di gestione dei trasporti e logistica, per una rapida ripresa dall’emergenza Covid-19, che sono alla base del bando “Città intelligenti, smart mobility & logistics” e che saranno successivamente oggetto di gara d’appalto innovativa. La presentazione delle esigenze avverrà grazie alla collaborazione degli 11 Comuni che hanno contribuito a delineare i fabbisogni e che sperimenteranno le soluzioni proposte.

Obiettivo delle giornate di consultazione di mercato, consentire ad AgID l’acquisizione di elementi utili proprio in vista della preparazione della gara d’appalto d’innovazione sulla Smart mobility. Con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro, la gara sarà indetta nei prossimi mesi e pubblicata su appaltinnovativi.gov.it, il portale nazionale degli appalti innovativi. A tal fine, il percorso di confronto vedrà successivi momenti di approfondimento, anche sulla base delle necessità espresse dal mercato e da AgID.

Per partecipare alla consultazione di mercato è necessario registrarsi nel sito Agid. Chi avrà completato l’iscrizione sarà costantemente informato sui prossimi eventi organizzati nell’ambito della consultazione di mercato “Città intelligenti, smart mobility & logistics” e riceverà un’email con il link per accedere alla piattaforma digitale sulla quale si svolgerà la prima giornata di confronto. A breve sarà reso noto il programma della giornata.