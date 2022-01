Prima della pandemia, 2.458.210 occupati (pari all’11%) lavoravano da remoto. Nel 2021 i lavoratori agili sono saliti a 7.262.999 (e la quota sul totale degli occupati è balzata al 32,5%). Il 46% dei lavoratori vorrebbe continuare a svolgere la propria attività in modo agile almeno un giorno e quasi 1 su 4 tre o più giorni a settimana. E’ quanto emerge dal policy brief ‘Il lavoro da remoto: le modalità attuative, gli strumenti e il punto di vista dei lavoratori’, realizzato dall’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (Inapp) attraverso l’indagine Plus con un campione di oltre 45mila interviste (dai 18 ai 74 anni) nel periodo marzo-luglio 2021.