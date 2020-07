Smart working: prorogata la consultazione su ParteciPa

E’ stata prorogata al 31 luglio la scadenza per partecipare alla consultazione “Lavoro agile tra presente e futuro”.

I dipendenti e i dirigenti pubblici hanno quindi maggiore tempo per rispondere a questa importante indagine sullo smart working fortemente voluta dal Ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone.

La consultazione, come descritto in una precedente notizia, intende indagare sulle esperienze e sulle opinioni dei dipendenti pubblici in tema di sperimentazione del lavoro agile in modo da avere una fonte diretta su cui lavorare per definire le future politiche di innovazione del lavoro pubblico.