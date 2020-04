Smart working: un Quaderno operativo Anci fa il punto sull’organizzazione degli uffici

Il 22mo Quaderno Operativo pubblicato da Anci dal titolo ‘L’organizzazione degli uffici in emergenza Covid-19: servizi indifferibili, lavoro agile semplificato, nuovi permessi e congedi’ vuole supportare i Comuni in emergenza Covid 19 nella riorganizzazione interna ed esterna degli uffici e dei servizi. Il tutto con la consueta appendice di modulistica, fac-simili di determine e delibere e normativa di riferimento analizzata puntualmente nei suoi aspetti applicativi.

L’emergenza generata dall’epidemia da Covid-19 ha imposto il lavoro agile come modalità di esecuzione della prestazione di lavoro in tutta la PA. In modo particolare nei Comuni che hanno dovuto rimodulare radicalmente le proprie modalità di azione sia sul fronte esterno, per garantire non solo la continuità dei servizi esistenti, ma anche l’approntamento di nuove e urgenti iniziative per rispondere ad esigenze mutate in modo imprevedibile, sia sul fronte interno, dovendo essi stessi contribuire a garantire il prioritario distanziamento sociale mediante la massima riduzione del personale in servizio. Il lavoro agile è così diventata la modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa con il necessario ripensamento delle logiche organizzative interne ed esterne degli Enti.

La rilevanza di questa nuova e massiva modalità di svolgimento dell’attività è peraltro testimoniata dalla campagna #IoLavoroSmart, lanciata nei giorni scorsi dal Ministero del Lavoro e dal Ministero per la Pubblica Amministrazione per raccontare come gli italiani si stanno organizzando per lavorare a distanza.

Di seguito per esteso il riepilogo dei contenuti del Quaderno operativo.

Fonte: ANCI

INDICE

PREMESSA

QUADRO NORMATIVO

IL DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”

INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ENTI LOCALI

La riduzione del personale in servizio negli uffici: individuazione dei servizi indifferibili in presenza Lo smart working in regime di emergenza: individuazione dei servizi che possono essere resi in modalità di lavoro agile Gli strumenti per ridurre la presenza in servizio: ferie, congedi, esenzione dal lavoro.

PROSPETTI RIASSUNTIVI DELLE IPOTESI DI SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI

FAQ del Dipartimento della Funzione pubblica

FAQ Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità

MODULISTICA

Criteri direttivi per l’intera organizzazione comunale

Individuazione servizi indifferibili e differibili, con prestazione lavorativa da erogare inpresenza e/o a distanza

Disponibilità allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile

APPENDICE NORMATIVA