Solve for Tomorrow, Samsung insegna agli studenti come diventare cittadini digitali responsabili

Al via “Crescere Cittadini Digitali”, l’iniziativa avviata da Samsung Electronics Italia per diffondere le buone pratiche digitali ai cittadini del futuro. Il progetto “Crescere Cittadini Digitali”, prevede una serie di attività a partire dalla distribuzione di una guida di Educazione Civica Digitale destinata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado organizzata in capitoli, ciascuno dei quali dedicato a un tema differente: Identità digitale, Galateo del digitale, Sicurezza digitale, Contenuti digitali e Sostenibilità digitale. Alla distribuzione della guida si affianca un percorso di lezioni di educazione civica digitale nelle scuole, realizzato da Samsung in collaborazione con gli advisor.

Samsung Electronics Italia è un’ azienda che da sempre si dedica allo sviluppo di progetti nell’ambito della formazione sui temi del digitale suddivisi per fasce di popolazione, dalle nuove generazioni ai senior e prosegue nell’ impegno attraverso un progetto che si concretizza in una serie di attività, previste per le prossime settimane. Con questo progetto, Samsung vuole supportare i giovani italiani e i loro genitori ed insegnanti, a crescere come cittadini digitali in grado di valorizzare al meglio la presenza in rete e sui social, restando attenti alle insidie che si nascondono nelle pieghe del web.

L’iniziativa è stata presentata durante una conferenza stampa virtuale alla quale hanno presenziato il Viceministro dell’Istruzione Anna Ascani, l’On. Massimiliano Capitanio (componente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, nonché promotore e firmatario della legge che ha reintrodotto l’insegnamento dell’Educazione Civica nelle scuole in tutti i gradi dell’istruzione) e l’On. Flavia Piccoli Nardelli.

“Crescere Cittadini Digitali” vuole offrire momenti di formazione e arricchimento per le generazioni future, perché Samsung è consapevole che i giovani di oggi saranno gli innovatori di domani, e cerca di fornire tutti gli strumenti, le conoscenze, la creatività e l’empatia necessarie per prosperare in un futuro guidato dalla tecnologia. Oggi si parla di cittadinanza digitale perché l’ecosistema digitale si è evoluto a tal punto da essere diventato uno dei luoghi che le persone abitano nella quotidianità. Internet è molto più che un mezzo, è uno spazio dove i cittadini sono presenti e si mettono in relazione con gli altri e con lo Stato secondo un sistema basato su regole e in quanto cittadini digitali si hanno diritti come la privacy, la libertà di espressione e la tutela della persona, ma anche doveri attraverso il rispetto di buone norme comportamentali e l’osservanza delle regole.

Dall’identità digitale all’importanza dei contenuti, dalla sicurezza dei dati alla sostenibilità,il progetto “Crescere Cittadini Digitali” si rivolge ai giovani studenti italiani per identificare e far comprendere quale sia il ruolo di cittadini consapevoli e responsabili del web e a breve Samsung diffonderà i contenuti della guida “Crescere Cittadini Digitali” in tutte le scuole secondarie di primo grado italiane, già in programma diverse lezioni di educazione civica digitale nelle scuole, per le quali l’azienda si farà accompagnare dagli advisor.

Per maggiori informazioni sul progetto “Crescere Cittadini Digitali”: www.samsung.com/it/campaign/crescere-cittadini-digitali/