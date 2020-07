Sovranità alimentare: firmato un protocollo d’intesa RAS-Anci Sardegna

Ieri mattina il Presidente di Anci Sardegna Emiliano Deiana ha firmato con l’Assessora regionale all’Agricoltura Gabriella Murgia il Protocollo d’Intesa denominato “Sovranità alimentare – Progetto per istituire mense a Chilometro Zero in tutte le comunità della Sardegna”.

Sulla scorta di ciò che avviene da alcuni anni in molti comuni e comunità si è deciso di intraprendere un percorso virtuoso che, partendo dalle buone prassi, si estenda a tutta la Sardegna con l’attivazione di mense scolastiche che utilizzino principalmente prodotti del territorio, valorizzino l’educazione alimentare e creino percorsi virtuosi di economia circolare.

L’Assessorato all’Agricoltura, con un gruppo interassessoriale e Anci Sardegna nelle prossime settimane dovrà stilare i piani attuativi di un progetto ambizioso che ha necessità del pieno coinvolgimento dei comuni e dei soggetti gestori dei servizi.

Anci Sardegna, sulla falsariga di quanto stabilito per le mense scolastiche, ha suggerito di adottare iniziative simili anche per le Comunità Alloggio Anziani gestite dai comuni con un coinvolgimento delle organizzazioni di categoria e del mondo della cooperazione.