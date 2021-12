Spazio Sammy, a Trezzo sull’Adda uno spazio digitale per gli studenti

Trezzo sull’Adda offre un’ opportunità agli studenti che frequentano l’Istituto comprensivo “Ai nostri Caduti”: da un’idea di due insegnanti coaudiuvate dall’animatrice digitale dell’Istituto e con il supporto del Comune di Trezzo sull’Adda è stato infatti inaugurato Spazio Sammy, uno spazio digitale dedicato agli studenti e dedicato a Samantha Cristoforetti.

L’istituto, già all’avanguardia per diversi progetti in ambito digitale, ha lanciato l’iniziativa con l’obiettivo di approfondire le tematiche delle tecnologie più avanzate per rendere la didattica più coerente con le competenze digitali degli alunni che, in qualità di nativi digitali, sono al centro di moltissime informazioni legate alle nuove tecnologie e apprendono rapidamente sin da piccoli.