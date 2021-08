È online il documento per la definizione del DGUE elettronico italiano per i sistemi telematici operanti nell’ambito e-procurement. Sono disponibili il modello dei dati e le modalità tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT”, in formato XML conforme all’ESPD-EDM, come Specifiche tecniche previste dalla Circolare n. 3/2016 recante “Regole Tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione”, emanata da AgID ai sensi dell’art. 58, comma 10 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Il documento Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT” è indirizzato agli sviluppatori (e/o fornitori di servizi) dei sistemi ICT delle pubbliche amministrazioni per l’e-procurement, con particolare riferimento all’implementazione del “eDGUE-IT”, affinché il DGUE elettronico possa essere messo a disposizione dalle stazioni appaltanti e fornito dagli operatori economici ai fini della loro partecipazione alle procedure di acquisto e negoziazione, nel rispetto delle norme vigenti. Le Specifiche sono corredate di Tassonomia di riferimento dei criteri e dell’Elenco dei Codici, entrambi pubblicati al seguente indirizzo https://github.com/AgID/eDGUE-IT

Fonte: Agid