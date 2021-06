SPID, Lissone eroga l’identità digitale ai cittadini

Il Comune di Lissone da oggi ufficialmente fornisce la possibilità a tutti i propri cittadini maggiorenni di richiedere su appuntamento il rilascio delle credenziali SPID, l’identità digitale ormai indispensabile per accedere agevolmente ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione centrale e locale. Tramite uno sportello dedicato appartenente ai servizi demografici, Lissone è il primo Comune in Brianza a rendere operativa una procedura che molti residenti troveranno sicuramente molto comoda: il Comune del resto è da sempre il luogo principe per ottenere certificazioni e documenti d’identità, almeno fintanto che non verrà compiuta la piena dematerializzazione.

Il rilascio delle credenziali SPID, che avviene gratuitamente, garantisce la fruibilità dei servizi online che non saranno più accessibili con le vecchie credenziali assegnate dal Comune in precedenza. L’attenzione verso i servizi digitali da parte del Comune di Lissone è massima: nell’ultimo anno è quadruplicato il numero di certificati erogati in formato digitale e sono stati attivati nuovi servizi fra cui l’implementazione del circuito PagoPA e la sincronizzazione di alcuni servizi digitali comunali con l’app IO.

Fonte: Comune di Lissone