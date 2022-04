“SPID in Comune”, Fasano attiva lo sportello per l’identità digitale

Il Comune di Fasano ha attivato uno sportello gratuito per attivare lo SPID, l’identità digitale che rappresenta lo strumento privilegiato per collegarsi ai servizi della Pubblica Amministrazione autenticandosi sui vari siti e applicazioni pubblici. Lo sportello, che risponde al nome Spid in Comune, è disponibile per i residenti che abbiano compiuto 18 anni di età e che abbiano necessità di dotarsi dell’identità digitale. Attraverso lo sportello, attivato nella sede dell’Urp, è possibile effettuare la prima e la seconda fase della procedura per il rilascio di Spid: la registrazione e l’identificazione delle persone fisiche (la fase finale di attivazione deve essere effettuata in autonomia dall’utente).

«Con questo servizio il Comune va incontro ai cittadini aiutandoli nell’attivazione di uno strumento ormai indispensabile per accedere a qualsiasi servizio delle amministrazioni, commenta il Sindaco Francesco Zaccaria. È un altro passo avanti nel processo di digitalizzazione che abbiamo avviato dal 2016 e che ha portato alla smaterializzazione di 48 certificati e all’attivazione dell’App Io con la quale i cittadini possono essere sempre informati sulle attività dell’ente. Ringrazio il dott. Giuseppe Carparelli, Responsabile del servizio e tutti i funzionari con questo nuovo servizio la distanza fra palazzo e comunità viene annullata a vantaggio di tutti perché lo Spid aiuta a snellire i tempi della burocrazia favorendo l’utilizzo di servizi digitali».

Il Comune di Fasano è, infatti, accreditato AgID come RAO (Registration Authority Officer), soggetto incaricato della verifica dell’identità personale. Una volta ottenute le credenziali, il cittadino deve completare in autonomia, con i dati ricevuti via e-mail, la procedura di attivazione rivolgendosi a uno dei seguenti fornitori di Spid: Poste Italiane o SIELTE (i provider che, ad oggi, hanno aderito al servizio). Per usufruire del servizio il cittadino deve recarsi all’Urp munito dei seguenti documenti: documento di riconoscimento (Carta d’identità, passaporto, patente) in corso di validità e originale; tessera sanitaria in corso di validità e originale.

Il cittadino deve inoltre comunicare l’indirizzo e-mail personale (necessario per ricevere il messaggio con le istruzioni per l’attivazione delle credenziali Spid) un numero di telefono mobile personale. Per prendere appuntamento con gli operatori comunali addetti al servizio è possibile:

– recarsi all’Urp sito in Piazza Ciaia 21 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, giovedì dalla 16 alle 18)

– effettuare una prenotazione online tramite il sistema e-Agenda raggiungibile dal portale del Comune di Fasano https://prenotazioni.comune.fasano.br.it/ – servizio “Ufficio Relazioni col Pubblico”; tel. 080/4394162-160 (da lunedì a venerdì dalle 9-12 giovedì dalla 16-18).