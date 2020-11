Sport Bonus, seconda finestra 2020. Pubblicato l’elenco degli ammessi alla procedura del beneficio fiscale

Si pubblica l’elenco dei soggetti, identificati con il numero seriale, che possono effettuare, ai sensi di quanto previsto dalla normativa, erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Le imprese, gli enti non commerciali e le persone fisiche devono effettuare le erogazioni liberali entro il 3 dicembre 2020 tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Entro il 10 dicembre 2020 gli enti beneficiari delle erogazioni liberali, devono dare comunicazione al Dipartimento per lo sport dell’avvenuto versamento in denaro, compilando l’apposito modulo ed inviandolo per PEC a: ufficiosport@pec.governo.it.

